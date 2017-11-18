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Хет-трик Ковальчука помог СКА одержать разгромную победу над «Куньлунем»

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на арене «Фэйян» в Шанхае потерпел разгромное поражение от петербургского СКА, матч завершился со счётом 1:8. Поражение стало для команды Майка Кинэна пятым подряд.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Брэндон Ип. В команде Олега Знарка заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов, Илья Прохоркин, Никита Гусев, Егор Яковлев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук, оформивший хет-трик.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 8 0:2, 1:3, 0:3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Барабанов (Рыков) – 15:02 (5x5), 0:2 – Прохоркин (Херсли) – 16:28 (5x5), 1:2 – Ип – 21:54 (5x5), 1:3 – Ковальчук (Шипачёв) – 23:38 (5x5), 1:4 – Гусев (Карпов) – 24:42 (5x5), 1:5 – Ковальчук (Шипачёв) – 35:33 (5x5), 1:6 – Яковлев (Карпов, Прохоркин) – 47:24 (5x5), 1:7 – Гавриков (Кетов) – 56:31 (5x5), 1:8 – Ковальчук (Плотников, Шипачёв) – 57:13 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК СКА Илья Ковальчук
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