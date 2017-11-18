Хет-трик Ковальчука помог СКА одержать разгромную победу над «Куньлунем»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на арене «Фэйян» в Шанхае потерпел разгромное поражение от петербургского СКА, матч завершился со счётом 1:8. Поражение стало для команды Майка Кинэна пятым подряд.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Брэндон Ип. В команде Олега Знарка заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов, Илья Прохоркин, Никита Гусев, Егор Яковлев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук, оформивший хет-трик.



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