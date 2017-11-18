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В игре с «Куньлунем» Ковальчук сделал 10 бросков, до этого был один в 4-х матчах

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук сделал десять бросков по воротам соперника в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (5:1). За предыдущие четыре матча форвард сделал в общей сложности только один бросок. Ковальчук повторил свой рекорд — 10 бросков в одном матче КХЛ, в этом сезоне дважды он делал по девять бросков за встречу.

В игре с «Ред Стар» Ковальчук записал на свой счёт хет-трик, эти заброшенные шайбы стали соответственно 600-й, 601-й и 602-й в карьере на клубном уровне. Игра была для хоккеиста 400-й в чемпионатах России.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хет-трик Ковальчука помог СКА одержать разгромную победу над «Куньлунем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК СКА Илья Ковальчук
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