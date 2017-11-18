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Виньо: «Рейнджерс» пропустили два гола в матче, где Бобровский поймал свою игру

Хоккей

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился впечатлениями от матча с «Коламбус Блю Джекетс», в котором его подопечные потерпели поражение со счётом 0:2. Голкипер «мундиров» Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам.

«Мы допустили серьезную ошибку в меньшинстве и стали отставать не на один гол, а на два. Два гола в матче против вратаря, который поймал свою игру», — приводит слова Виньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Сергей Бобровский
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