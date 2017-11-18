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Ткачук отстранён на 1 матч за удар клюшкой, который спровоцировал массовую драку

Хоккей

НХЛ дисквалифицировала на один матч нападающего «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука по итогам матча с «Детройт Ред Уингз».

Во время рекламной паузы после драки нападающий «Детройта» Люк Витковски был удалён до конца матча и ехал к выходу в раздевалку. Ткачук, ехавший рядом с ним, вступил в словесную перепалку, а когда Витковски ушёл со льда, ударил его клюшкой по ноге. Это спровоцировало массовую потасовку.

Игрокам запрещено вступать в контакт с хоккеистами, которые не находятся на льду, особенно если это делается для того, чтобы разжечь конфликт.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Удар Ткачука спровоцировал массовую драку во встрече «Детройта» и «Калгари»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз
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