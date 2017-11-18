«Спартак» обыграл «Трактор», продлив серию побед до пяти матчей

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:0.

СКА подтолкнёт Кинэна к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ Все дальневосточные команды не в ранге фаворитов.

Райан Стоа открыл счёт уже на первой минуте игры. Минимальный перевес держался до середины заключительного периода, когда Лукаш Радил увеличил преимущество.



Красно-белые продлили серию побед до пяти матчей, вратарь Никита Беспалов провёл матч на ноль, отразив 14 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.