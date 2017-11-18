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«Спартак» обыграл «Трактор», продлив серию побед до пяти матчей

Хоккей

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:0.

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Райан Стоа открыл счёт уже на первой минуте игры. Минимальный перевес держался до середины заключительного периода, когда Лукаш Радил увеличил преимущество.

Красно-белые продлили серию побед до пяти матчей, вратарь Никита Беспалов провёл матч на ноль, отразив 14 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Максвелл (Кулик, Радил) – 00:35 (5x5), 2:0 – Радил (Комаров, Осипов) – 50:54 (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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