«Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ладу»

«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1.
Егор Дугин открыл счёт на четвёртой минуте, но во втором периоде гости отыгрались благодаря голу Семёна Валуйского. Вскоре Сергей Костицын вновь вывел «Торпедо» вперёд, реализовав большинство, а в заключительном игровом отрезке Денис Паршин установил окончательный результат.
Для тольяттинской команды это поражение стало третьим подряд и седьмым — в последних девяти играх.
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Все дальневосточные команды не в ранге фаворитов.
Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.