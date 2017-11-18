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«Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ладу»

Хоккей

«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:1.

Егор Дугин открыл счёт на четвёртой минуте, но во втором периоде гости отыгрались благодаря голу Семёна Валуйского. Вскоре Сергей Костицын вновь вывел «Торпедо» вперёд, реализовав большинство, а в заключительном игровом отрезке Денис Паршин установил окончательный результат.

Для тольяттинской команды это поражение стало третьим подряд и седьмым — в последних девяти играх.

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КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Дугин (Даугавиньш, Кундратек) – 03:37 (5x5), 1:1 – Валуйский (Соин) – 24:50 (5x5), 2:1 – Костицын (Григорьев, Галузин) – 28:41 (5x4), 3:1 – Паршин (Сергиенко) – 44:10 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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