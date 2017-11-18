«Югра» расторгла контракты со Скачковым и Штайнохом

«Югра» по соглашению сторон расторгла контракты с нападающим Евгением Скачковым и защитником Мартином Штайнохом. Ранее оба игрока во второй раз в сезоне были помещены в список отказов.

27-летний Штайнох провёл 21 матч регулярного чемпионата и отметился 3 (0+3) баллами за результативность при показателе полезности «-11». Ранее он выступал также за «Слован», всего в КХЛ на его счету 27 (5+22) очков в 158 играх при показателе полезности «-46».



33-летний Скачков в 28 матчах забил один гол и отдал шесть передач при показателе полезности «-12». Всего в КХЛ он набрал 189 (90+99) очков в 433 играх.