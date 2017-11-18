Потапов: с «Торпедо» были недопонимания, оказаться в «Ак Барсе» — просто сказка

Новичок «Ак Барса» Алексей Потапов рассказал о причинах ухода из «Торпедо» и поделился мнением о казанском клубе.

«Буря эмоций меня переполняет. «Ак Барс» — это топ-клуб, против которого я играл с детства и который всегда славился своими традициями. Оказаться здесь — для меня просто сказка какая-то. Мне очень приятно здесь находиться. «Ак Барс» — хорошая команда, играть против которой всегда было непросто. Здесь хорошие тренеры, хорошие условия, хорошая база. Накормили очень вкусно. Очень здорово меня встретили. Я вчера в ночь ехал из Нижнего Новгорода и мне каждые полчаса звонил кто-либо из клуба, чтобы я не уснул по дороге, интересовались моим самочувствием. Сопровождали чуть ли не до поста базы. Чувствуется, что здесь серьёзная организация и мне надо будет соответствовать этому уровню.



Надо отметить, что статистика в этом сезоне у меня – ноль голов, ноль передач. Но я прошу болельщиков дать мне шанс доказать всё своей игрой и самоотдачей, а результативность придёт. У меня непростой сезон. Были небольшие недопонимания с бывшим клубом, моим родным клубом, где я провёл всю карьеру. Для меня это было значимо, но сейчас у меня новый этап, новая страница в жизни. Надеюсь, что смогу принести пользу, что ребята помогут мне обосноваться. Я знаю, что в «Ак Барсе» хорошие ребята: где надо — помогут, где надо — дадут нагоняй», — цитирует Потапова пресс-служба клуба.