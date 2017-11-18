Гатиятулин — об отсутствии Кольцова: после победы не поменяли состав «Трактора»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от игры со «Спартаком», в которой его подопечные уступили со счётом 0:2.

«За два периода нам ничего не удалось создать в атаке. В третьем попытались переломить ход игры, но не смогли реализовать моменты. Играли, но не обостряли, уходили в углы, в позиционную атаку. Говорили перед игрой, что надо забивать с пятака, но соперник не дал нам этого сделать. Надо искать как можно более короткий путь к воротам.

Что с Кольцовым? Ротация идёт. У него было небольшое повреждение после столкновения. Предыдущий матч выиграли, поэтому состав не стали менять», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.