Радил: не помню, когда забивал такой красивый гол, такое случается раз в сезон

Нападающий “Спартака” Лукаш Радил поделился впечатлениями от игры с “Трактором” (2:0) и выделил сильные стороны следующего соперника красно-белых — “Автомобилиста”.

“Мы играли очень хорошо в защите. Играем всё увереннее, мы можем играть в нападении. Для нас хорошо, что мы сегодня взяли три очка. У нас есть два очень хороших вратаря. Не помню, когда забивал такой красивый гол, как сегодня, такое случается раз в сезон. Психологически мы чувствуем себя очень хорошо. Начинаем больше верить в себя, у нас в команде все друзья. “Спартак” уже в восьмёрке? У нас ещё много матчей, нам надо работать в каждой игре. Рассматривали ли уже “Автомобилист”? Да, у них хороший вратарь, потому что он из Чехии! Они очень хорошо играют в защите, с ними будет тяжёлый матч”, — передаёт слова Радила корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Спартак» обыграл «Трактор», продлив серию побед до пяти матчей

Видео гола Радила можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.