Аболс: «Лада» сама себе привезла гол, Красоткин давал шанс, но надо тащить

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:3).



«По сегодняшней игре: чтобы выиграть, надо забивать в большинстве. Нам-то — уж точно. Сегодня был шанс во втором периоде, Иван Лисутин вытащил. «Торпедо» здорово играло в меньшинстве, ничего нам не удалось создать, за шесть попыток большинства — два момента. Один точно Лисутин вытащил, ну и в самом начале игры Капустин подставлял клюшку. Этот шанс был при 1:2. В третьем периоде, как и в Москве, мы сами себе привезли гол и лишили себя теоретических шансов сравнять счёт. Большинство — это был единственный шанс по сегодняшней игре, чтобы зацепиться за результат. Много травмированных. Получается, большая нагрузка. Не хватает где-то свежести, из-за этого брак, теряется хладнокровие, качество решений. Вот и всё.

Вратарь не выручил? У нас Александр Лазушин травмирован. Я ни в коем случае Антона Красоткина не виню. Вратарь должен давать команде шанс. Я не говорю, что он его не давал, но надо, чтобы, как говорится, тащил, когда надо тащить», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ладу»

Видео третьего гола «Торпедо» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.