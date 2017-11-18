Тихонов – единственный игрок СКА с отрицательным «+/-» при счёте 8:1

Нападающий Виктор Тихонов стал единственным игроком СКА, который завершил матч с «Куньлунь Ред Стар» (8:1) с отрицательным показателем полезности.



С нулевым показателем полезности матч закончили двое игроков – Ярно Коскиранта и Максим Карпов. Четверо заработали «+1» — Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Андрей Зубарев и Егор Яковлев. 12 игроков набрали «+2» — Давид Рундблад, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Егор Рыков, Сергей Плотников, Илья Ковальчук, Сергей Калинин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Вадим Шипачёв и Александр Барабанов. Никита Гусев закончил матч с «+3».

Хет-трик Ковальчука помог СКА одержать разгромную победу над «Куньлунем»