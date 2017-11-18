Козлов: определённых сроков восстановления Мозякина нет, надеемся, скоро

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:0), а также рассказал о восстановлении Сергея Мозякина от травмы, которую он получил в матче со «Спартаком» 14 ноября.



«Очень доволен командой, ребята проявили характер. «Северсталь» очень агрессивно сегодня играла, опасно атаковала. Нужно отдать должное Василию Кошечкину — отыграл на ноль. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили шайбы на себя. Это очень важная победа, важные три очка.



Определённых сроков восстановления Сергея Мозякина у нас нет. Сейчас Сергей восстанавливается, надеемся, скоро присоединится. Там такая травма, что определённые сроки назвать сложно. Он сейчас уехал восстанавливаться домой. Определённой даты восстановления сказать не могу», — цитирует Козлова пресс-служба «Северстали».

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Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.