Сошников: я стал лучше и заслужил вызов в «Торонто», мне нужен шанс

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Сошников прокомментировал вызов в основную команду из АХЛ. Россиянин мог воспользоваться пунктом в контракте и вернуться в Россию, если бы остался в фарм-клубе после 14 ноября. За «Торонто» он в этом году уже провёл один матч и не набрал очков.

«Считаю, я заслужил этот вызов. Посмотрим, что из этого получится. Перед тем как отправился в «Марлис», я разговаривал с Лу (Ламорелло, генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата»). Он сказал мне: «Просто играй, не пытайся брать на себя больше, чем нужно». Мне надо было вернуть атакующие навыки. Время в «Марлис» помогло мне в этом.

Не знаю, связан мой вызов как-либо с контрактом или нет. Считаю, я заслужил вызов и стараюсь играть на максимуме. У меня нет ответа на вопрос, где вижу своё место в составе. Мне нужно много работать. И ещё мне нужен шанс. Считаю, я лучше, чем был в прошлом году. Так что посмотрим», — приводятся слова Сошникова на официальном сайте КХЛ.