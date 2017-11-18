Купер: атакущие инстинкты Сергачёва находятся на элитном уровне

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о прогрессе защитников Михаила Сергачёва и Джейка Дотчина. 19-летний Сергачёв набрал 14 (5+9) очков в 19 матчах, у 23-летнего Дотчина — 4 (2+2) очка.
«Дотчин понемногу осваивается в лиге. Он забил два гола, нас устроит, если он будет забивать столько каждые 15 матчей. У него хороший бросок, чем больше он бросает, тем больше у него шансов забить. Так что мы очень довольны его игрой. Сергачёв – совсем другое дело, у него атакующие инстинкты элитного уровня. Очень впечатляет, что у этих молодых ребят получается проявлять эти таланты уже в начале карьеры. Есть много моментов, когда ты можешь рискнуть, если видишь развитие атаки на шаг или два вперёд. Для ребят, особенно для новичков, это тяжело, потому что они не хотят допустить ошибку. Эти ребята показывают уверенность», — приводятся слова Купера на официальном сайте клуба.