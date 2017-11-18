«Филадельфия» — «Калгари»: Шон Монахан оформил хет-трик за 9 минут

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан отметился хет-триком в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в Филадельфии.



Форвард отличился во втором периоде на 27-й, 29-й и 35-й минутах, все три раза он реализовал большинство. Между его первым и третьим голом прошло 8 минут 49 секунд. Для Монахана этот хет-трик стал первым в карьере. В этом сезоне он проводит 19-ю игру и набрал 20 (11+9) очков.



Идёт третий период матча, счёт — 4:4.

Видео трёх голов Монахана можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.