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Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС продлил серию поражений до 12 матчей

Хоккей

18 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча.

ХК «Саров» разгромил «Куньлунь Ред Стар Хэйулунцзян» со счётом 5:0, продлив серию побед до пяти матчей.

Руслан Хасаншин сделал дубль, ещё по шайбе забросили Александр Коннов, Виталий Тесленко и Никита Зеленин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Саров
Саров
5 : 0 1:0, 1:0, 3:0
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Хасаншин (Коннов, Мисников) – 04:00 (5x5), 2:0 – Коннов (Хасаншин) – 38:01 (5x5), 3:0 – Хасаншин (Коннов) – 51:33 (5x5), 4:0 – Тесленко (Ряшенцев, Носков) – 53:01 (5x5), 5:0 – Зеленин (Хасаншин, Коннов) – 54:32 (5x5)

«Барс» в овертайме одолел «Звезду» — 2:1.

Единственный гол «армейцев» забил Александр Тимирёв, у казанской команды отличились Тарас Елисеев и Денис Цуканов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Барс
Казань
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Звезда
Чехов
1:0 – Елисеев (Васильев) – 10:00 (5x5), 1:1 – Тимирёв (Пешехонов, Якименко) – 34:39 (5x4), 2:1 – Цуканов (Марушев) – 60:58 (3x3)

ЦСК ВВС продлил серию поражений до 12 матчей, проиграв «Химику» со счётом 1:4.

В составе победителей отличились Глеб Шашков, оформивший дубль, а также Никита Шацкий и Евгений Орлов. Единственный гол самарской команды забил Владислав Карпусь.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 4 0:1, 0:0, 1:3
Химик
Воскресенск
0:1 – Шашков (Комаристый, Куваев) – 01:16 (5x5), 0:2 – Шацкий (Павлюков, Кляузов) – 46:01 (5x4), 0:3 – Шашков – 50:13 (5x5), 0:4 – Орлов (Смирнов) – 55:08 (5x4), 1:4 – Карпусь – 58:06 (5x4)

«Чэн Тоу» одолел «Дизель» — 4:3.

Голы китайской команды на счету Эрика Шевченко, Евгения Ерёменко и Никиты Попова, который сделал дубль. В составе пензенцев Никита Дёмин оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Андрей Алексеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
3 : 4 1:1, 1:2, 1:1
Чэн Тоу
Цзилинь
0:1 – Шевченко (Шиафотдинов) – 12:16 (5x4), 1:1 – Алексеев (Копытин, Думбадзе) – 19:05 (5x5), 1:2 – Попов (Швецов) – 26:14 (5x5), 2:2 – Дёмин (Васильев, Тарасов) – 30:05 (5x5), 2:3 – Попов (Ячменёв) – 38:13 (5x5), 2:4 – Ерёменко (Шевченко, Соловьёв) – 43:43 (5x5), 3:4 – Дёмин (Васильев, Груздев) – 50:34 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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