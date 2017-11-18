Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС продлил серию поражений до 12 матчей

18 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча.

ХК «Саров» разгромил «Куньлунь Ред Стар Хэйулунцзян» со счётом 5:0, продлив серию побед до пяти матчей.



Руслан Хасаншин сделал дубль, ещё по шайбе забросили Александр Коннов, Виталий Тесленко и Никита Зеленин.

«Барс» в овертайме одолел «Звезду» — 2:1.



Единственный гол «армейцев» забил Александр Тимирёв, у казанской команды отличились Тарас Елисеев и Денис Цуканов.

ЦСК ВВС продлил серию поражений до 12 матчей, проиграв «Химику» со счётом 1:4.



В составе победителей отличились Глеб Шашков, оформивший дубль, а также Никита Шацкий и Евгений Орлов. Единственный гол самарской команды забил Владислав Карпусь.

«Чэн Тоу» одолел «Дизель» — 4:3.



Голы китайской команды на счету Эрика Шевченко, Евгения Ерёменко и Никиты Попова, который сделал дубль. В составе пензенцев Никита Дёмин оформил дубль, ещё одну шайбу забросил Андрей Алексеев.