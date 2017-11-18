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«Филадельфия» проиграла «Калгари», Проворов забил третий гол в сезоне

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча, проходившая в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 4:5 ОТ.

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Уже на второй минуте Брэндон Мэннинг вывел «лётчиков» вперёд, но вскоре Джонни Годро убежал в контратаку и сравнял счёт. Шон Кутюрье реализовал большинство, сделав счёт 2:1, а затем Иван Проворов забросил третью шайбу.

Во втором периоде два гола Шона Монахана в большинстве позволили «Калгари» отыграться, а затем команды менее чем за минуту обменялись заброшенными шайбами. Нолан Патрик сделал счёт 4:3 в пользу «Филадельфии», и тут же Монахан оформил хет-трик. Основное время закончилось вничью, а в овертайме Михаэль Фролик принёс победу «Калгари».

Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 43 секунды, забил третий гол в сезоне, нанёс четыре броска в створ и заблокировал три броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 5 3:1, 1:3, 0:0, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Мэннинг (Фильппула) – 01:32 (5x5), 1:1 – Годро (Ферланд, Монахан) – 07:13 (5x5), 2:1 – Кутюрье (Ворачек, Гостисбер) – 13:22 (5x4), 3:1 – Проворов (Лехтеря, Лотон) – 16:08 (5x5), 3:2 – Монахан (Верстиг, Джиордано) – 26:07 (5x4), 3:3 – Монахан (Годро, Броди) – 29:51 (5x4), 4:3 – Патрик (Ворачек, Жиру) – 34:02 (5x5), 4:4 – Монахан (Годро, Верстиг) – 34:56 (5x4), 4:5 – Фролик (Баклунд, Броди) – 61:18 (3x3)

Видео гола Проворова можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Philadelphia.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Филадельфия Флайерз Иван Проворов
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