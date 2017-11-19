В Канаде выпустили монету в форме кубка Стэнли

Королевский канадский монетный двор выпустил серебряную монету в форме кубка Стэнли. В 2017 году Национальная хоккейная лига празднует столетний юбилей, а кубок, который был подарен генерал-губернатором Канады лордом Стэнли, отмечает 125-летие.



Будет выпущено только 5000 подобных монет. Приобрести её можно за 360 канадских долларов (около 17 тыс. рублей), монета весит около 85 граммов. Одна сторона монеты — плоская, другая — выпуклая, повторяет формы трофея.

Фото можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC Sports.