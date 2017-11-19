«Айлендерс» прервали пятиматчевую победную серию «Тампы»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» нанесли поражение соперникам из «Тампа-Бэй Лайтнинг», игра во Флориде завершилась со счётом 5:3.



В составе гостей из Нью-Йорка дублем отметился Андерс Ли, а Джон Таварес стал автором гола и двух результативных передач. В составе «Тампы» дубль оформил Янни Гурд.



Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 31. Никита Кучеров провёл на льду 24 минуты, Владислав Наместников сыграл 21 минуту, а Михаил Сергачёв — 18 с половиной. Названные игроки получили коэффициенты полезности «-1».



Таким образом, прервалась пятиматчевая серия побед «Тампы», «Айлендерс» победили в третьей игре кряду.