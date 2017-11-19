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«Айлендерс» прервали пятиматчевую победную серию «Тампы»

Хоккей

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» нанесли поражение соперникам из «Тампа-Бэй Лайтнинг», игра во Флориде завершилась со счётом 5:3.

В составе гостей из Нью-Йорка дублем отметился Андерс Ли, а Джон Таварес стал автором гола и двух результативных передач. В составе «Тампы» дубль оформил Янни Гурд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 31. Никита Кучеров провёл на льду 24 минуты, Владислав Наместников сыграл 21 минуту, а Михаил Сергачёв — 18 с половиной. Названные игроки получили коэффициенты полезности «-1».

Таким образом, прервалась пятиматчевая серия побед «Тампы», «Айлендерс» победили в третьей игре кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 5 0:2, 0:1, 3:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Лэдд (Таварес, Хо-Сэнг) – 00:51 (5x5), 0:2 – Ли (Таварес, Бейли) – 10:25 (5x5), 0:3 – Нельсон (Чимера, Пелеч) – 27:09 (5x5), 0:4 – Ли (Бейли, Барзал) – 41:05 (5x4), 1:4 – Гурд (Пойнт, Коккок) – 43:13 (5x5), 2:4 – Палат (Пойнт, Василевский) – 43:26 (5x5), 3:4 – Гурд (Палат) – 56:24 (5x5), 3:5 – Таварес (Цизикас, Бейли) – 59:38 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Владислав Наместников Джон Таварес Михаил Сергачёв Никита Кучеров
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