«Торонто» разгромил «Монреаль» в гостях 6:0, «Каролина» обыграла «Баффало»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Монреаль Канадиенс» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:0.



Рон Хэйнси и Назем Кадри забросили по шайбе за сорок секунд на экваторе второго периода, в третьем периоде Никита Зайцев стал автором результативной передачи на Коннора Брауна. Ещё один гол в активе Джеймса ван Римсдайка, а Остон Мэттьюс оформил дубль. Теперь победная серия «Торонто» составляет шесть матчей, «Монреаль» проиграл третью встречу подряд.



В параллельном матче игрового вечера игроки из «Каролины Харрикейнз» взяли верх над соперниками из «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1. Маркус Крюгер отдал две результативные передачи, а финский форвард Себастьян Ахо отметился победным голом в своём юбилейном, 100-м матче за «Каролину».