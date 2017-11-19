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«Торонто» разгромил «Монреаль» в гостях 6:0, «Каролина» обыграла «Баффало»

Хоккей

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Монреаль Канадиенс» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:0.

Рон Хэйнси и Назем Кадри забросили по шайбе за сорок секунд на экваторе второго периода, в третьем периоде Никита Зайцев стал автором результативной передачи на Коннора Брауна. Ещё один гол в активе Джеймса ван Римсдайка, а Остон Мэттьюс оформил дубль. Теперь победная серия «Торонто» составляет шесть матчей, «Монреаль» проиграл третью встречу подряд.

В параллельном матче игрового вечера игроки из «Каролины Харрикейнз» взяли верх над соперниками из «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:1. Маркус Крюгер отдал две результативные передачи, а финский форвард Себастьян Ахо отметился победным голом в своём юбилейном, 100-м матче за «Каролину».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 6 0:0, 0:2, 0:4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хэйнси (Бозак, Мур) – 32:07 (5x5), 0:2 – Кадри (Марло, Андерсен) – 32:44 (5x5), 0:3 – Браун (Зайцев, Хайман) – 40:25 (5x5), 0:4 – ван Римсдайк (Бозак) – 48:11 (5x5), 0:5 – Мэттьюс (Марнер, Мартин) – 48:59 (5x5), 0:6 – Мэттьюс (Марнер) – 55:27 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс (Крюгер, Песке) – 34:46 (5x5), 1:1 – Кейн (О'Райлли) – 52:27 (5x5), 1:2 – Ахо (Терявяйнен, Флёри) – 55:15 (5x5), 1:3 – Нордстрём (Крюгер, Слэвин) – 59:19 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Каролина Харрикейнз Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев Остон Мэттьюс Себастьян Ахо
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