Шайбы Орлова и Кузнецова обеспечили победу «Вашингтону» над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» прервал победную серию «Миннесоты Уайлд», состоявшую из четырёх матчей, выиграв у гостей со счётом 3:1.



Ти Джей Оши вывел столичную команду вперёд в середине первого периода после передач Евгения Кузнецова и Никласа Бекстрёма. Спустя две с половиной минуты гости сравняли счёт стараниями Нино Нидеррайтера, а на 13-й минуте Дмитрий Орлов забил свой второй гол в сезоне отличным броском с дальней дистанции.



За две с половиной минуты до финальной сирены Кузнецов забросил свою пятую шайбу в сезоне и установил окончательный результат, ассистентом выступил Александр Овечкин.

Видео гола Орлова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.