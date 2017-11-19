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Шайбы Орлова и Кузнецова обеспечили победу «Вашингтону» над «Миннесотой»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» прервал победную серию «Миннесоты Уайлд», состоявшую из четырёх матчей, выиграв у гостей со счётом 3:1.

Ти Джей Оши вывел столичную команду вперёд в середине первого периода после передач Евгения Кузнецова и Никласа Бекстрёма. Спустя две с половиной минуты гости сравняли счёт стараниями Нино Нидеррайтера, а на 13-й минуте Дмитрий Орлов забил свой второй гол в сезоне отличным броском с дальней дистанции.

За две с половиной минуты до финальной сирены Кузнецов забросил свою пятую шайбу в сезоне и установил окончательный результат, ассистентом выступил Александр Овечкин.

Видео гола Орлова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1 2:1, 0:0, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 09:42 (5x4), 1:1 – Нидеррайтер (Гранлунд, Койву) – 12:02 (5x4), 2:1 – Орлов (Нисканен, Оши) – 12:46 (5x5), 3:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 57:23 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
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