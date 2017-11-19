«Монреаль» — «Торонто»: Зайцев подрался с Байроном

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:0.



В середине третьего периода защитник «Торонто» Никита Зайцев подрался с нападающим «Монреаля» Полом Байроном после того, как тот провёл на нём силовой приём, а россиянин ударил его клюшкой. Оба игрока были удалены на пять минут за драку, Зайцев получил ещё две минуты за удар клюшкой.



Зайцев провёл на площадке 17 минут 53 секунды, набрал 1 (0+1) очко и завершил матч с показателем полезности «+3».

Видео драки можно посмотреть в YouTube.