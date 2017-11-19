Орлов забил победный гол и стал второй звездой матча с «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке одержал победу в матче с «Миннесотой Уайлд» со счётом 3:1.



Защитник Дмитрий Орлов был признан второй звездой матча. Он забросил победную шайбу, провёл на площадке 24 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «+1».

Шайба стала для защитника второй в сезоне, а всего он набрал 4 (2+2) очка в 20 матчах при показателе полезности "-3".

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».