Первая шайба Андрея Миронова в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов забросил свою первую шайбу в НХЛ.



В третьем периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) при счёте 0:5 россиянин получил шайбу на синей линии и нанёс точный бросок с кистей.



Миронов провёл на льду 9 минут 46 секунд и поучаствовал в обоих голах своей команды, набрав 2 (1+1) очка. Он завершил матч с показателем полезности «+2», нанёс один бросок, применил силовой приём и заблокировал один бросок. Всего в НХЛ на его счету семь матчей.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».