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«Питтсбург» — «Чикаго»: шикарный гол Анисимова после обводки

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1.

В середине третьего периода нападающий Артём Анисимов в большинстве боролся на пятачке с защитником Олли Мяяттой. После неудавшегося броска Ника Шмальца шайба отскочила за линию ворот, Анисимов подхватил её и одним движением после обводки завёл в ворота.

В этом сезоне на счету Анисимова 12 (10+2) балла за результативность в 20 матчах.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Блэкхоукс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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