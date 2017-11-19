«Питтсбург» — «Чикаго»: шикарный гол Анисимова после обводки

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1.

В середине третьего периода нападающий Артём Анисимов в большинстве боролся на пятачке с защитником Олли Мяяттой. После неудавшегося броска Ника Шмальца шайба отскочила за линию ворот, Анисимов подхватил её и одним движением после обводки завёл в ворота.



В этом сезоне на счету Анисимова 12 (10+2) балла за результативность в 20 матчах.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Блэкхоукс».