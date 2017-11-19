Овечкин — о попадании шайбы в лицо: зуб шатается, но всё нормально, это хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче с «Миннесотой Уайлд» прокомментировал эпизод игры, в котором шайба попала ему в лицо. Капитан «столичных» ушёл в раздевалку, но вернулся на третий период и завершил матч. Встреча закончилась со счётом 3:1.

«Один зуб немного шатается, но всё нормально, это хоккей. Особо не испугался, всё могло быть намного хуже, я мог потерять зубы», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.

«Вашингтон» — «Миннесота»: Овечкин в кровь разбил лицо после попадания шайбы

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».