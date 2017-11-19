Бекстрём – о том, не выбило ли Овечкину зубы: а что, у него ещё остались зубы?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал эпизод второго периода матча с «Миннесотой Уайлд», в котором капитану «столичных» Александру Овечкину шайба попала в лицо. Форвард ушёл в раздевалку, но вернулся на третий период и доиграл встречу, которая закончилась со счётом 3:1.



«Просто пара швов на губе, так что он будет в порядке. Лишился ли он зубов? А что, у него ещё остались зубы?» — цитирует Бекстрёма журналист Associated Press Стивен Уайно.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».