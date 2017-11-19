Оши — об игре «Вашингтона»: вопрос был в характере, я принял это близко к сердцу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от победы над «Миннесота Уайлд» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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«Думаю, что после крупного поражение от «Колорадо» вопрос был в характере «Вашингтона». Я принял это близко к сердцу, так как чувствую, что в этом моя возможность. Не знаю, можно ли ещё быть более сосредоточенным, чем сейчас, но я считаю, что сегодня сыграл хорошо», — цитирует игрока столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.