Голкипер клуба USHL Михаил Бердин забил гол сопернику

В матче американской USHL между «Су-Фоллз Стэмпид» и «Маскегон Ламберджекс» произошёл любопытный эпизод.

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В концовке третьего периода при счёте 6:4 в пользу хозяев «дровосеки» заменили вратаря на шестого полевого, но пропустили гол в пустые ворота. Его автором стал 19-летний голкипер «Су-Фоллз» Михаил Бердин, точно бросивший через всю площадку. Этот гол стал последним в матче, который завершился со счётом 7:4.

Также видео доступно в официальном «твиттере» USHL.

Справка «Чемпионата»

Михаил Бердин, голкипер.

19 лет. Задрафтован «Виннипег Джетс»в 2016 году под общим 157-м номером.

Родился в Уфе, воспитанник школы «Салавата Юлаева».

В сезоне-2014/15 выступал в МХЛ за череповецкий «Алмаз» (13 матчей, 3,3 гола за матч, 86,9% отражённых бросков).

В сезоне-2015/16 выступал в чемпионате МХЛ за сборную России U18 (22 матча, 2,73 гола за матч, 92,8% отражённых бросков).

В USHL играет второй год. Сезон-2016/17 провёл в «Су-Фоллз Стэмпид» (31 матч, 2,73 гола за матч, 92,5% отражённых бросков).