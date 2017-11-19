«Тампа» подарила Кучерову и Наместникову именные лезвия для коньков

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников получили именные лезвия для коньков.
События дня НХЛ. «У него ещё есть зубы?». Овечкину шайба прилетела в лицо
Разбитое лицо, кровь на льду, победа в кармане и едкие шутки одноклубников – таким был день у Александра Овечкина.
Кучеров, с 17 шайбами возглавляющий гонку снайперов текущего сезона, выступает за американскую команду с 2013 года. На счету Наместникова в текущем сезоне 9 голов, хоккеист выступает за «Тампу» с 2014 года.
Также фото доступно в официальном «твиттере» агента российских хоккеистов «Тампы» Дэна Мильштейна.