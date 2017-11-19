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«Тампа» подарила Кучерову и Наместникову именные лезвия для коньков

Хоккей

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников получили именные лезвия для коньков.

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Кучеров, с 17 шайбами возглавляющий гонку снайперов текущего сезона, выступает за американскую команду с 2013 года. На счету Наместникова в текущем сезоне 9 голов, хоккеист выступает за «Тампу» с 2014 года.

Также фото доступно в официальном «твиттере» агента российских хоккеистов «Тампы» Дэна Мильштейна.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Никита Кучеров Фото
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