Маккензи: Сосунов произвёл сенсацию в WHL, ростом с Хару и уже 6 голов

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился своим впечатлением от игры защитника клуба WHL «Мус-Джо» Олега Сосунова, который был выбран на драфте НХЛ «Тампой-Бэй Лайтнинг» под общим 178-м номером.

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«В 2016-м «Тампа» взяла Олега Сосунова в шестом раунде. Этот парень приводит в восторг. Ему 19, он играет в WHL за «Мус-Джо». В профиле написано, что у него рост 203 сантиметра, но мне сказали, что на самом деле он 205 см, весит 104 кг. Он уже забил шесть голов и произвёл сенсацию. О любом защитнике ростом как у Хары будут говорить.

Плюс он так начал сезон, забросил шесть шайб, показал, что его достоинство — не только угрожающие габариты, но также и атакующие умения. Многие о нём говорят, так же было и в лагере «Тампы», где он показал потрясающие результаты в тестах, дал понять, что он намного лучше, чем думали в клубе, когда брали его в шестом раунде», — сказал Маккензи в эфире TSN.

В нынешнем сезоне на счету Сосунова 11 (6+5) очков в 23 играх за «Мус-Джо» при показателе полезности «+22».

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