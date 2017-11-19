Американцы хотят получить 51 % игрового времени для вратарей в НХЛ к 2030 году

Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51 % от всего вратарского времени в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В настоящее время на долю американских вратарей приходится 23,4 % от общего числа вратарских минут в Национальной хоккейной лиге.



Организация запускает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать в детском и юношеском хоккее. Ожидается и введение лимита на вратарей иностранцев в USHL.



В настоящее время на долю американских вратарей приходится 23,4 % от общего числа вратарских минут в Национальной хоккейной лиге.