Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51 % от всего вратарского времени в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В настоящее время на долю американских вратарей приходится 23,4 % от общего числа вратарских минут в Национальной хоккейной лиге.
Организация запускает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать в детском и юношеском хоккее. Ожидается и введение лимита на вратарей иностранцев в USHL.
В настоящее время на долю американских вратарей приходится 23,4 % от общего числа вратарских минут в Национальной хоккейной лиге.
Американцы хотят получить 51 % игрового времени для вратарей в НХЛ к 2030 году
Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51 % от всего вратарского времени в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В настоящее время на долю американских вратарей приходится 23,4 % от общего числа вратарских минут в Национальной хоккейной лиге.
Источник: NHL Сообщить об ошибке