Купер — о прерванной серии побед: «Тампу» выключили, это чувствовалось

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда прервала свою пятиматчевую победную серию.

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«Мы были выключены, это чувствовалось. При этом мы плохо начали матч. Наша команда предоставила «Айлендерс» небольшой кредит. При этом соперник приехал сюда, чтобы победить», — передаёт слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.