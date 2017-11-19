Форвард «Восхода СУ-2» Султанаев вступил в «Клуб Сергея Макарова»

Сделав хет-трик в очередном матче Отборочного этапа в дивизионе «Любитель 40+» в Рязанской области с командой «Дядьково» (6:2), нападающий касимовского «Восход СУ-2» Эдуард Султанаев забросил 152 шайбы в Ночной хоккейной лиге и вошёл в «Клуб Макарова» — символический клуб лучших снайперов любительского чемпионата страны.

Форвард «Автоимпорта» Власов стал седьмым членом «Клуба Макарова» Ночной лиги

На счету хоккеиста в настоящее время 152 шайбы, заброшенные в рамках Ночной Лиги. Он стал первым касимовским игроком, вторым в Рязанской области и восьмым в России, который сумел вступить во всероссийский символический «Клуб Макарова».