Мэттьюс забил 52 гола c сезона-2016/17, у Кучерова за это время 57 голов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил два гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (6:0). С момента своего дебюта в лиге в сезоне-2016/17 на счету Мэттьюса 52 гола в 99 матчах «регулярки».

При этом лучший снайпер текущего сезона нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с сезона-2016/17 забил 57 голов.

Также Мэттьюс достиг отметки в 50 голов в первых 96 матчах в лиге. Из действующих игроков, пришедших в НХЛ после 2005 года, больше на этом отрезке забивал только Александр Овечкин (62), третий показатель – у Сидни Кросби (45), четвёртый – у Евгения Малкина (40).