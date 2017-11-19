Бобровский вышел на первое место по игровому времени среди вратарей «Коламбуса»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вышел на первое место по проведённому на льду времени среди вратарей клуба. Об этом сообщает журналист Аарон Порцлайн.

Василевский и Бобровский входят в топ-3 НХЛ по количеству побед в сезоне

Россиянин провёл на льду 15 314 минут и 12 секунд. Бобровский, таким образом, обошёл Марка Дени, на счету которого 15 258 минут и 43 секунды. Также российский голкипер входит в тройку лучших вратарей по количеству побед в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Кроме того, сейвы Бобровского заняли первое и второе места в топ-10 прошедшей недели в НХЛ.