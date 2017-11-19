Капризов: ЦСКА хотел всё закончить в третьем периоде, но не повезло

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о своих впечатлениях от игры с «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Старались исправить ошибки, которые мы допустили в первом периоде, и выравнять ситуацию. Удаления у нас ещё такие получились, что мы два раза выпускали по шесть игроков. Недосмотрели, надо аккуратнее в таких моментах действовать. Тренеры ничего не сказали, надо было дальше действовать. Мы не думали о том, когда подсядет «Нефтехимик», старались играть в свой хоккей.

Деваться было некуда, надо было догонять и выигрывать матч. Конечно, хотелось всё закончить в третьем периоде, а потом уже и в овертайме хотелось. Не получилось, не повезло. Прежде всего у нас сегодня был характер. Мы отыграли тяжёлый матч старались. Сами не забиваем, надо больше реализовывать свои моменты. С большинством тоже не получается. То в зону не войдём, то что-нибудь ещё», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.