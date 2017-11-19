Логинов — о матче с «Ак Барсом»: это «зелёное дерби», и настрой запредельный

Капитан «Салавата Юлаева» Александр Логинов подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (3:1).

«Салават Юлаев» победил ХК «Сочи» и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Хорошо, что сегодня выиграли, порадовали наших болельщиков, которые заждались побед, как и мы сами. Более или менее стали проще играть, пошло сегодня большинство — реализовали три гола. Думаю, за счёт этого и выиграли сегодня. Думаю, зацепимся за игру, и дальше будет больше побед. С «Локомотивом» тоже создали много голевых моментов и забили всего два гола и вследствие своих ошибок глупых проиграли матч. Делаем выводы, анализ и готовимся к следующему матчу.



Особо ничего не поменяли. Стали больше двигаться. Стоячая игра была, мало бросков было. Сегодня стали много бросать. Броски пошли за счёт того, что за в движении стали создавать себе моменты. Будут броски — будут голы.



Как готовиться к матчу с «Ак Барсом»? Без комментариев, потому что это «зелёное дерби», и настрой будет запредельный», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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