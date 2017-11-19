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Вестерлунд: большинство — ключевой момент для победы в матче с ХК «Сочи»

Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над ХК «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Уфе «Салават» разгромил южную команду со счётом 11:3.

«Всегда приятно приезжать в Сочи, мне нравится этот город. Сегодня у нас был плохой старт, мы имели проблемы в первом периоде. Но потом заработало наше большинство, это был ключевой момент для победы», – сказал финский специалист на послематчевой пресс-конференции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Сочи Эркка Вестерлунд
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