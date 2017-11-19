Арзамасцев: «Салават» будет настраиваться на дерби

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал победу над ХК «Сочи» (3:1).



«Наконец-то выиграли. Тяжело психологически сейчас, много обидных поражений. Но мы прервали эту серию и надеемся продолжить побеждать, тем более следующий матч — дерби. Будем настраиваться на него. Когда приходит победа, все рады. Чуть-чуть разрядились. Нужна была победа. Всё равно тяжело было — и болельщикам, и нам самим. Хорошо, что выиграли.



Большинство? Ничего не меняли. Смотрим видео, разбираем. Рано или поздно должно было прийти. Потому что мы смотрим, мы не сидим на месте просто так, нам делают нарезки видео. Мы разбираем, что-то придумываем, и вот сработало», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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