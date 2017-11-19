Крикунов: два дня в Риге перед игрой не пошли на пользу «Автомобилисту»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от рижского «Динамо» в серии послематчевых бросков со счётом 2:3.

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«Мы провели в Риге два дня перед игрой, и наверно, они не пошли нам на пользу. Сегодня проиграли в движении, проиграли в борьбе, нападающие «Автомобилиста» не забросили ни одной шайбы, а два гола забил защитник Куляш. Поэтому и проиграли.

Было ли давление после слов о ненужности паузы на Евротур? Нет, абсолютно. А что тут такого-то? Я ж могу своё мнение высказать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.