Голышев: главное — забивать голы, а как ты их празднуешь — не важно

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал поражение от рижского «Динамо» в серии послематчевых бросков со счётом 2:3.

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«Взяли одно очко в тяжёлой игре. Для нас это уже третий матч на выезде, сейчас поедем к «Спартаку» и будем стараться побеждать там. «Динамо» — хорошая команда и достойный соперник. Да, у них в начале сезона были проблемы, но сейчас очки набирают регулярно. Играть хорошо надо со всеми. Перед матчем нам разобрали игру «Динамо» и дали установку, но раз проиграли, значит мы где-то что-то не выполнили.

Два гола Куляша? Я тоже забил – не засчитали. Будем забивать так, чтобы засчитывали, проблема такая есть, будем стараться. Особое празднование гола? До игры обсуждали с Куляшом «Дом-2», там есть такой персонаж – Колян Должанский. Решили чуть позитива внести. Но повторюсь, обидно, что проиграли. Главное — забивать голы, а как ты их празднуешь, не так важно», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.