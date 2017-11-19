Орпик: я сильно хитанул Ягра, и Саймон гонялся за мной по всей площадке

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик вспомнил, как в первый раз сыграл против легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. Ягр продолжает свою карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет. 21 ноября Ягр в составе «Калгари Флэймз» сыграет на выезде со своей бывшей командой «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 03:00 мск.

«Помню, я сильно хитанул Ягра, и нападающий «Кэпиталз» Крис Саймон гонялся за мной по всей площадке. Я тогда был молодой и глупый, но хорошо запомнил этот урок. Если вы не знаете, кто такой Крис Саймон, посмотрите на него. Страшный человек», — цитирует Орпика журналистка Изабель Хуршудян.