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Орпик: я сильно хитанул Ягра, и Саймон гонялся за мной по всей площадке

Хоккей

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик вспомнил, как в первый раз сыграл против легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. Ягр продолжает свою карьеру в НХЛ в возрасте 45 лет. 21 ноября Ягр в составе «Калгари Флэймз» сыграет на выезде со своей бывшей командой «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 03:00 мск.

«Помню, я сильно хитанул Ягра, и нападающий «Кэпиталз» Крис Саймон гонялся за мной по всей площадке. Я тогда был молодой и глупый, но хорошо запомнил этот урок. Если вы не знаете, кто такой Крис Саймон, посмотрите на него. Страшный человек», — цитирует Орпика журналистка Изабель Хуршудян.

Ягр: мне уже не 18, я не думаю о голах
Источник: Washington Post Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Яромир Ягр
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