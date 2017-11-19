Овечкин — об игре против Ягра в Суперлиге: я молодой, он молодой. Отличное время

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как в первый раз сыграл против легендарного чешского нападающего Яромира Ягра. 21 ноября Ягр в составе «Калгари Флэймз» сыграет на выезде со своей бывшей командой «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин и Ягр впервые сыграли в сезоне-2004/05, когда в российской Суперлиге был локаут. Овечкин, ещё не дебютировавший в НХЛ, выступал за московское «Динамо», Ягр — за омский «Авангард».



«Это было в стародавние времена. Я был молодой. Он был молодой. Сейчас мы стареем. Это было отличное время», — цитирует Овечкина журналистка Изабель Хуршудян.

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