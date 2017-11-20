«Каролина» переиграла «Айлендерс», Терявяйнен набрал 3 очка

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Теуво Терявяйнен (4-я и 38-я минуты), ещё по голу забили Себастьян Ахо (2) и Элиас Линдхольм (18). За «Айлендерс» голы забили Ник Ледди (11) и Джон Таварес (54).

Победная серия «Айлендерс» оборвалась на отметке в три матча. «Харрикейнз» победили в третий раз за последние четыре встречи.