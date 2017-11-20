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«Каролина» переиграла «Айлендерс», Терявяйнен набрал 3 очка

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился Теуво Терявяйнен (4-я и 38-я минуты), ещё по голу забили Себастьян Ахо (2) и Элиас Линдхольм (18). За «Айлендерс» голы забили Ник Ледди (11) и Джон Таварес (54).

Победная серия «Айлендерс» оборвалась на отметке в три матча. «Харрикейнз» победили в третий раз за последние четыре встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 2 3:1, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 01:50 (5x4), 2:0 – Терявяйнен (Ахо, Хэнифин) – 03:40 (5x5), 2:1 – Ледди – 10:44 (5x5), 3:1 – Линдхольм (Ди Джузеппе, Скиннер) – 17:13 (5x5), 4:1 – Терявяйнен (Фолк, Ахо) – 37:40 (5x4), 4:2 – Таварес (Ледди, Барзал) – 53:13 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс
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