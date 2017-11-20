Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Флорида» проиграла «Анахайму», Дадонов очков не набрал

Хоккей

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Дакс» отличились Джон Мэнсон (19-я минута), Рикард Ракелль (26) и Брэндон Монтур (52). За «Пантерз» шайбы забросили Винсент Трочек (36) и Кейт Яндл (58). Российский нападающий «Флорды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 43 секунды.

Эта победа стала для «Анахайма» третьей в последних четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Мэнсон – 18:57 (5x5), 2:0 – Ракелль (Вагнер, Перри) – 25:22 (5x4), 2:1 – Трочек (Яндл, Барков) – 35:26 (5x4), 3:1 – Монтур (Перри, Ватанен) – 41:30 (5x4), 3:2 – Яндл (Барков, Трочек) – 57:01 (6x5)
Могли играть в КХЛ, но уехали покорять НХЛ. Ну и?
Как стартовали россияне, которые не стали летом подписывать новые контракты в КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Флорида Пантерз Евгений Дадонов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент