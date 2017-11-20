«Флорида» проиграла «Анахайму», Дадонов очков не набрал

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Дакс» отличились Джон Мэнсон (19-я минута), Рикард Ракелль (26) и Брэндон Монтур (52). За «Пантерз» шайбы забросили Винсент Трочек (36) и Кейт Яндл (58). Российский нападающий «Флорды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 43 секунды.

Эта победа стала для «Анахайма» третьей в последних четырёх встречах.