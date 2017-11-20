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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 6-й гол Якупова, Дадонов не забивает 5 игр

Хоккей

В ночь с 19 на 20 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов не смог забросить шайбу в пятом матче кряду, а форвард «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов отметился шестым голом в сезоне.

События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо»
А «Вегас» продолжает побеждать и хочет стать первым в дивизионе.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Якупов (н)«Колорадо»1+003012.50-10
Дадонов (н)«Флорида»001021.43-01
Бучневич (н)«Рейнджерс»001012.58-10
Задоров (з)«Колорадо»001-115.46-31

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Дадонов Наиль Якупов Никита Задоров Павел Бучневич Таблицы НХЛ
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