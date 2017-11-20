Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 6-й гол Якупова, Дадонов не забивает 5 игр

В ночь с 19 на 20 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов не смог забросить шайбу в пятом матче кряду, а форвард «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов отметился шестым голом в сезоне.
События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо»
А «Вегас» продолжает побеждать и хочет стать первым в дивизионе.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|3
|0
|12.50
|-
|1
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|1
|0
|21.43
|-
|0
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|0
|12.58
|-
|1
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|15.46
|-
|3
|1
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