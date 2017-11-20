Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 6-й гол Якупова, Дадонов не забивает 5 игр

В ночь с 19 на 20 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие четверо россиян. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов не смог забросить шайбу в пятом матче кряду, а форвард «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов отметился шестым голом в сезоне.

События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо» А «Вегас» продолжает побеждать и хочет стать первым в дивизионе.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Якупов (н) «Колорадо» 1+0 0 3 0 12.50 - 1 0 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 1 0 21.43 - 0 1 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 1 0 12.58 - 1 0 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 1 -1 15.46 - 3 1

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