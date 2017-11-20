В Нижнем Новгороде состоялся конкурс среди болельщиков «Моя любовь – «Торпедо». Для победы в этом соревновании необходимо было смастерить и представить общественности поделки, демонстрирующие любовь к родному клубу.



За две недели, в течение которых длилось соревнование, в нём приняло участие более 20 конкурсантов. Двум победителям (семьям Константина Бусова и Юлии Камарьковой) по итогам всеобщего голосования, проводившегося среди болельщиков, организаторов и хоккеистов, достались главные награды: игровые клюшки Михаила Григорьева с его автографами из рук самого игрока. При этом остальные участники также получили благодарность за творчество: призы от хоккейного клуба «Торпедо» достались абсолютно всем.

Михаил Григорьев вручил свои клюшки победителям конкурса творчества «Торпедо» Фото: hctorpedo.ru