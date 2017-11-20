Василий Кошечкин признан лучшим вратарём недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 12-й недели регулярного чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.



– Лучшим вратарём признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), в трёх гостевых матчах одержавший две победы, обе – на ноль. Голкипер магнитогорского клуба отразил на этой неделе 98,04 % бросков при коэффициенте надёжности 0,65. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 150 минут 59 секунд.

– Лучшим защитником признан Денис Куляш («Автомобилист»), одержавший вместе с командой две победы в трёх гостевых матчах. Защитник уральцев завершил все встречи с положительным показателем полезности при общем показателе "+5" и набрал в них 3 (2+1) очка, отметившись дублем в матче с рижским «Динамо». Также на счету Куляша восемь бросков по воротам и четыре силовых приёма.

– Лучшим нападающим признан Андрей Кузьменко (ЦСКА), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (2+2) очка. Форвард «армейского» клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4" и отметился дублем в ворота «Салавата Юлаева» (одна из шайб стала победной).

– Лучшим новичком признан нападающий Александр Петунин («Динамо» Мск), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (2+2) очка. В игре с «Адмиралом» Петунин забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. 20-летний нападающий московского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4", в среднем проводил на льду 15 минут 11 секунд, нанёс восемь бросков по воротам и провёл два силовых приёма.